بقيادة جيلاردينو.. جنوى يعود إلى الدوري الإيطالي بعد موسم واحد

السبت، 06 مايو 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

ألبرتو جيلاردينو - جنوى

عاد جنوى إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى بعد موسم واحد في الدرجة الثانية قبل جولتين على النهاية.

وبات جنوى ثاني المتأهلين خلف فروسينوني الذي حسم تأهله الأسبوع الماضي.

وحسم الفوز على أسكولي في الجولة 36 من الدرجة الثانية الإيطالية بنتيجة 2-0 تأهل الفريق ورفع رصيده لـ 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن فروسينوني المتصدر.

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ويقود ألبرتو جيلاردينو لاعب جنوى وميلان وفيورنتينا السابق الفريق الجريفوني.

وبدأ جيلاردينو قيادة الفريق من الجولة السادسة عشر ولم يخسر سوى مباراة واحدة من 20 في الدرجة الثانية وفاز في 14 وتعادل في 6.

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وسيلعب الفريق في الجولتين الأخيرتين على لقب الدرجة الثانية حيث يفصله 4 نقاط على الصدارة منها مواجهة مباشرة مع فروسينوني المتصدر ثم باري صاحب المركز الثالث.

ويعد جنوى أكثر فريق حقق لقب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 6 مرات آخرها عام 1989.

ويضم الفريق في صفوفه القائد الإيطالي دومينيكو كريشتو، وفي الوسط الكرواتي ميلان باديلي والهولندي كيفين ستروتمان والإيطالي ستيفانو ستورارو، كأبرز من لعب في الدوري الإيطالي من قبل.

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ويأتي تأهل جنوى في الوقت الذي بات سامبدوريا منافسه التاريخي على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية.

ويتذيل السامب ترتيب الدوري الإيطالي ويحتاج لمعجزة للبقاء قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

جيل 2006 يحكم

وأصبح جيلاردينو ثاني مدرب من جيل منتخب إيطاليا الفائز بلقب كأس العالم 2006 يتأهل للدرجة الأولى.

وسبق أن قاد فابيو جروسو كتيبة فروسينوني للتأهل الأسبوع المنقضي.

ويتولى ماسيمو أودو تدريب سبال خلفا لدانييلي دي روسي، فيما يقود فيليبو إنزاجي تدريب ريجيينا.

جنوى ألبرتو جيلاردينو الدوري الإيطالي
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