برنامج تأهيلي وعلاجي لـ ناصر منسي
السبت، 06 مايو 2023 - 17:11
كتب : إبراهيم رمضان
أدي ناصر منسي مهاجم الزمالك برنامجا علاجيا وتأهيليا خاص على هامش التدريبات الصباحية اليوم السبت.
ويستعد الزمالك للقاء بروكسي الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في دور الـ32 من كأس مصر.
يأتي ذلك في ظل معاناة اللاعب من إصابة بالعضلة الضامة تعرض لها خلال الأيام الماضية.
وأجرى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق فحوصات وأشعة للاطمئنان على اللاعب وبناءً عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي له لتجهيزه للفترة المقبلة.
وانضم ناصر البالغ 25 عاما للزمالك في يناير الماضي قادما من البنك الأهلي.
وخاض 8 مباريات بقميص الأبيض سجل خلالها 5 أهداف في جميع المسابقات.
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