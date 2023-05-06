تشكيل تشيلسي - ثلاثي يقود الهجوم أمام بورنموث.. وزياش على الدكة

السبت، 06 مايو 2023 - 16:17

كتب : FilGoal

كاي هافرتز يحتفل بهدفه مع تشيلسي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث في الجولة 35 للدوري الإنجليزي.

ويعتمد لامبارد على الثلاثي نوني مادويكي وكاي هافيرتز وميخايلو مودريك في قيادة الهجوم أمام بورنموث.

وييتواجد هافيرتز في التشكيل الأساسي للبلوز بعد غياب 3 مباريات فيما يتواجد حكيم زياش على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: تريفوه تشالوباه - بنوا بادياشيلي - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

الوسط: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر

الهجوم: نوني مادويكي - كاي هافيرتز - ميخايلو مودريك

دكة البدلاء: إدوارد ميندي - بوليسيتش - رحيم سترلينج - ماتيو كوفاسيتش - روبن لوفتوس تشيك - حكيم زياش - جواو فيليكس.

ويحتل تشيلسي المركز 12 في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 39 متساويا مع بورنموث صاحب المركز 13.

تشيلسي بورنموث الدوري الإنجليزي
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