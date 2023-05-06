مران الزمالك – عودة مصطفى شلبي.. برنامج بدني للاعبين

السبت، 06 مايو 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - الزمالك ضد حرس الحدود

عاد مصطفى شلبي للمشاركة في مران الزمالك الجماعي الذي أقيم اليوم السبت عقب نهاية برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الضامة.

ويستعد الزمالك للقاء بروكسي الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في دور الـ32 من كأس مصر.

ووضع الجهاز الفني للاعبين برنامجا بدنيا وتم تقسيمه لجزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات المخصصة لذلك .

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وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة تم التركيز خلالها على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وشهد المران مشاركة ثنائي مواليد 2003 أحمد محمود الظهير الأيمن وإيشو الجناح.

كما شهد المران مواصلة أحمد فتوح وعمرو السيسي وعمر جابر ومصطفى الزناري خوض تدريباتهم التأهيلية.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية في ختام المران.

الزمالك مصطفى شلبي
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