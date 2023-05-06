رامون دياز: الهلال لم يستحق الخسارة.. ونتيجة الذهاب حرمتنا من اللقب

السبت، 06 مايو 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

رامون دياز مدرب الهلال

شدد رامون دياز مدرب الهلال على أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام أوراوا ريد الياباني.

وخسر الهلال أمام أوروا بهدف دون رد ضمن إياب دوري أبطال آسيا، ليستفيد الفريق الياباني من التعادل ذهاب في الرياض العاصمة السعودية بهدف لكل فريق.

وقال دياز في مؤتمر صحفي عقب المباراة: " قدمنا مباراة أفضل من الذهاب ووصلنا للمرمى، ولكن نتيجة الذهاب ألقت بظلالها على نتيجة اليوم".

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وأضاف "مع كل الضغوط وصلنا لنهائي آسيا وقدمنا مستوى مميز وخصوصا اليوم، وبكل تأكيد الضغوط البدنية أثرت علينا بعدما خضنا مواجهات محلية قوية قبل خوض النهائي القاري".

وشدد "كانت هناك ضغوط كبيرة على الهلال جراء كثرة المشاركات هذا الموسم ومن بينها مونديال المنتخبات في قطر ومونديال الأندية وكذلك المنافسات المحلية والقارية ولذا أشدد على شكر اللاعبين"

واختتم "شكرا لنادي الهلال وجماهيره على منحي شرف اللعب في نهائيين لدوري أبطال آسيا ولسوء الحظ لم أوفق في تحقيق اللقب".

وسجل أندريه كاريلو لاعب الهلال هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في لقاء أقيم على ملعب سايتاما باليابان.

أوراوا ريد حصل على اللقب الثالث في تاريخه لدوري أبطال آسيا.

وسبق وأن فاز أوراوا بلقب البطولة في عامي 2007 و2017.

رامون دياز خسر نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية مع الهلال وأمام الفريق ذاته (أوراوا) بعدما خسر لقب عام 2017.

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