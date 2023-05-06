مونت كارلو: فرانكفورت يطلب 100 مليون يورو من أجل مواني.. ويونايتد أبرز المهتمين

حدد آينتراخت فرانكفورت مطالبه المادية للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي راندال كولو مواني.

وبدأ كولو مواني مسيرته في نانت، وانتقل مطلع الموسم الحالي إلى فرانكفورت.

وبحسب إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، فإن فرانكفورت يريد الحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن خدمات نجمه الدولي الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد يضع ضم كولو مواني على راس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مواني البالغ من العمر 24 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 21 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

كما ظهر مع منتخب فرنسا بمستوى مميز في كأس العالم 2022 في قطر، وحصد الميدالية الفضية مع الديوك الزرقاء.

في المقابل يملك مانشستر يونايتد 63 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي بعدما خاض 33 مباراة.