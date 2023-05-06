المصري يعلن إقالة حسام وإبراهيم حسن

السبت، 06 مايو 2023 - 12:44

كتب : FilGoal

حسام حسن يحتفل مع جماهير المصري بالفوز على الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة المصري اليوم السبت رسميا إقالة المدير الفني للفريق حسام حسن وتوأمه مدير الكرة إبراهيم حسن.

وأشارت إدارة المصري في بيانها المنشور عبر حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن قرار الإقالة جاء بسبب التجاوزات غير العادية من حسام وإبراهيم وسبهم لأعضاء المجلس وكذلك اللاعبين والإداريين.

وأوضح البيان أن العديد من اللاعبين تقدموا بشكوى ضد التوأم وأعربوا عن رغبتهم في فسخ التعاقد بسبب المعاملة السيئة والإهانات من حسام حسن.

وبناء عليه تقرر إقالة التوأم مع تغريمهما ماليا ويتم تحديد قيمة الغرامة في اجتماع الإدارة في وقت لاحق.

كما قرر مجلس إدارة المصري تكليف ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق.

وكانت هذه الولاية الخامسة لحسام حسن في تدريب المصري واستمرت لـ21 مباراة فقط.

وفاز المصري تحت قيادة حسام حسن 7 مرات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 5.

وسجل الفريق تحت قيادته 20 هدفا واستقبل 21 آخرين.

وكان مجلس إدارة المصري قرر قبل عدة أيام تغريم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه ومنعه من الظهور الإعلامي بسبب التصريحات المغلوطة على حد وصف بيان الإدارة والتي أدلى بها عقب مواجهة الإسماعيلي.

وجاء بيان المصري كاملا كالتالي:

بيان من مجلس إدارة النادي المصري

نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول ، والكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الاربعاء الموافق الثالث من مايو الجاري ، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات باقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة :

قرر مجلس إدارة النادي المصري وبالإجماع إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري

المصري حسام حسن إبراهيم حسن
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