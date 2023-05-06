حمدي فتحي: كنا نركز على الفوز بالسوبر بغض النظر عن المنافس

السبت، 06 مايو 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - بيراميدز والأهلي

قال حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي إن فريقه كان يركز على الفوز بكأس السوبر المصري بغض النظر عن المنافس.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وكان بيراميدز شارك في المباراة بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة نتيجة لعدم إصدار لجنة الانضباط لقرارتها بشأن محمود عبد المنعم "كهربا".

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وقال حمدي فتحي لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب الفوز بالسوبر: "كنا نركز على الفوز بالسوبر بغض النظر عن المنافس وكنا في أتم تركيزنا وهذه سمة الأهلي باللعب على البطولات، بطولة غالية وسنحتفل ومن ثم نستعد للقاء الترجي".

وعن اللعب في أبو ظبي قال: "أبو ظبي وجه خير علينا في كأس العالم للأندية وكأسي السوبر ونشعر بالسعادة لقدومنا إلى الإمارات".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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