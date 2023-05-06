أحمد عبد القادر: عرض سيسكا موسكو؟ تركيزي الآن منصب على مباريات الأهلي

السبت، 06 مايو 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فلامنجو - أحمد عبد القادر

علق أحمد عبد القادر صانع ألعاب النادي الأهلي على رغبة نادي سيسكا موسكو الروسي في الحصول على خدماته.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق من مصدر مقرب من اللاعب أن النادي الروسي تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي يطلب خلاله شراء أحمد عبد القادر.

وقال عبد القادر عبر "إم بي سي" مصر: "عرض سيسكا موسكو؟ تركيزي الآن منصب على مباريات الفريق. الأمر يتم مناقشته بين إدارة النادي الأهلي ووكيل أعمالي".

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ومن المنتظر أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع سيسكا موسكو في الفترة المقبلة بشأن إمكانية انتقال عبد القادر إلى النادي الروسي.

وعن الفوز على بيراميدز في كأس السوبر شدد "نشعر بحالة كبيرة من السعادة بعد تحقيق البطولة. الجميع قدم أفضل ما لديها وتوجنا مجهوداتنا بالحصول على اللقب".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وعن الاستعداد لمباراة الترجي أوضح "لدي راحة لمدة يومين سأبتعد خلالهما عن التفكير في المباريات قبل العودة مجددا للتحضير مع فريقي".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد عبد القادر البالغ من العمر 23 عاما بدأ مسيرته مع شباب الأهلي في 2018 قبل أن ينضم لصفوف الفريق الثاني لـ سبارتا براج التشيكي ويعود من جديد للأهلي ويخرج للإعارة ضمن صفوف سموحة.

وعاد أحمد عبد القادر للأهلي بداية موسم 2020-2021.

وفي الموسم الجاري شارك عبد القادر مع الأهلي 28 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

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