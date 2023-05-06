بعثة الأهلي تصل إلى مصر بعد التتويج بكأس السوبر

وصلت بعثة الأهلي إلى مصر صباح اليوم السبت قادمة من الإمارات عقب الفوز بكأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وفور العودة إلى القاهرة سوف يستأنف الأهلي تدريباته من أجل الاستعداد لملاقاة الترجي الجمعة المقبلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كشف عن سفر بعثة الفريق إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن الترجي مواجهة الأهلي بدون جماهير بعد معاقبته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب أحداث الشغب التي بدرت من جماهيره في مواجهة شبيبة القبائل في ربع النهائي.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص العقوبات والتي جاءت كالتالي:

** عقوبة اللعب بدن جماهير لأربع مباريات مقبلة والتي يكون الترجي فيها صاحب الأرض.

** إيقاف تنفيذ العقوبة لمباراتين مع تحذير الترجي بعدم وقوع أي تجاوز خلال 12 شهرا، وحال حدوث أي تجاوز فسيتم حرمان الترجي مباشرة من المشاركة في مسابقة الأندية التالية مع تطبيق العقوبة المؤجلة، بغض النظر عن باقي العقوبات التي يمكن اتخاذها.

** معقابة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار.