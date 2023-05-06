نهائي دوري أبطال آسيا – إيجالو يقود هجوم الهلال أمام أوراوا

دفع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لـ الهلال السعودي بالنيجيري أوديون إيجالو في هجوم فريقه خلال مواجهة أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد بعد قليل ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب سلمان الفرج قائد الهلال عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، فيما يفقد الزعيم خدمات سالم الدوسري بعدما تعرض للطرد يف مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

الوسط: عبد الله عطيف - أندريه كاريلو– محمد كنو – ميشايل ديلجادو

الهجوم: أوديون إيجالو - عبد الله الحمدان

ويجلس على مقاعد البدلاء: حبيب الوطيان – محمد العويس – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري - مصعب الجوير – صالح الشهري.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

ويأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.