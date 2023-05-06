بيرسي تاو: خسرنا نهائي إفريقيا ولا نريد تكرار ذلك

أبدى بيرسي تاو لاعب الأهلي سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال تاو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لست تحت الضغط من توقعات الجماهير، فأنا أضع على نفسي ضغطا أكبر وأملك تطلعات مرتفعة".

وعن إصاباته مع الأهلي قال: "هناك أشياء لا يمكننا التحكم بها وهي جزء من كرة القدم".

وفي تصريحات تالية عبر قناة أبو ظبي الرياضية قال تاو: "تمكننا من الفوز بهذه البطولة ونريد الفوز بالمزيد".

وأوضح "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، ونحن في نصف نهائي افريقيا. خسرنا النهائي في الموسم الماضي ولا نريد تكرار ذلك".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.