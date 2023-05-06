كرة سلة - تحديد مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي والجزيرة

السبت، 06 مايو 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

الأهلي - الجزيرة - سلة سيدات

أعلن اتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نهائي دوري السوبر لـ السيدات بين الأهلي والجزيرة.

وتأهلت سيدات الأهلي على حساب سموحة، فيما تأهل الجزيرة على حساب سبورتنج بعد مباراة فاصلة.

وستقام المباراة النهائية بنظام best of 5 أي أن الفائز بـ 3 مباريات من السلسلة يتوج بلقب الموسم الحالي.

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وستقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:00 مساء

المباراة الثانية – يوم الجمعة 12 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء

المباراة الثالثة – يوم الأحد 14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

المباراة الرابعة– يوم الثلاثاء 16 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الخميس 18 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء

ويتكرر نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات في نهائي دوري السوبر، الموسم الجاري.

وتوجن سيدات الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الحالي بعد التغلب على الجزيرة في النهائي.

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