هاني سعيد ينتقد التحكيم: لم يحم الحكم لاعبينا.. وهل كان الـ VAR موجودا في السوبر

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، طاقم حكام مباراة كأس السوبر المصري الذي أدار مباراة الأهلي.

وأدار محمود البنا اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وقال سعيد في تصريحات صحفية عقب المباراة من المركز الإعلامي للنادي: "أشكر لاعبي فريقي على أداءهم الرجولي في لقاء اليوم، جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز للغاية وقدموا أداء أكثر من ممتاز".

وأوضح "واجهنا مشكلة في إنهاء الفرص التي اتيحت لنا للتسجيل، وإذا ترجمنا الفرص التي اتيحت لنا إلى أهداف لكانت النتيجة مختلفة تماما".

وأضاف "اعتدنا على دعم التحكيم المحلي في كافة الأحداث، لكن في مباراة اليوم التحكيم أثر بشكل كبير على نتيجة لقاء اليوم، حيث شهدت المباراة الكثير من الأخطاء التي غيرت سير المباراة".

وأتم "لم يحمي الحكم لاعبينا وترك لاعبي المنافس بدون إنذارات على الرغم من اعتدائهم المتعمد على لاعبي الفريق، ويبقى السؤال الأهم هل كانت تقنية الفيديو موجودة في المباراة أم لا".

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.