باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة

السبت، 06 مايو 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - بيراميدز والأهلي

قال جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز إنه أصبح يدرك الآن لماذا رفض مرتضى منصور لعب ناديه الزمالك للقاء كأس السوبر المصر ضد الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد بهدف معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "أنا لن أتحدث كثيرا ولن أدخل في تفاصيل ولدي احترام كبير للأهلي ولإدارته ولن أتحدث كي لا أعاقب من قبل الاتحاد المصري".

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وواصل "والآن فهمت سبب رفض مرتضى منصور المشاركة في السوبر ولهذا أرسل له التحية".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "أنا لا أتحدث بشكل غير جيد عن أي شخص، ولدي احترام كبير لكل المنظمات ولا توجد مشكلة بالتحديد مع أي شخص ولن أتحدث بالتفصيل لأنني لا أريد مشاكل أو عقوبات من اتحاد الكرة".

وأتم باتشيكو تصريحاته "والتاريخ سيذكر بعد 10 20 سنة أن الأهلي فاز بالمباراة ولن يذكر أشياء أخرى لكنني الآن فهمت أشياء قالها مرتضى وأصبح لدي نظرة أكبر مما كان عندي من قبل".

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