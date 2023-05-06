ديانج: الترجي كبير وكذلك الأهلي.. وهذا ردي على أنباء رحيلي

تحدث أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن مواجهة الترجي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وما يثار عن رحيله، وذلك عقب فوز الأحمر بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

وقال ديانج في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "كانت مباراة صعبة فهي مباراة نهائية والنهائيات دائما صعبة والحمد لله حققنا اللقب".

وأضاف "المداورة تفيد والتبديل طبيعي فهناك مباريات عديدة، ولا يوجد من لا يمكن تغييره".

وكان ديانج قد تواجد على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، ثم حل بدلا من حمدي فتحي.

وواصل اللاعب المالي "في هذه المباراة يكفينا هدف واحد. 5-0 مثل 1-0 فهذه مباراة نهائية. حصلنا على ركلة جزاء وسجلنا منها".

وعن مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "الترجي فريق كبير ونحن كذلك. نعرفهم جيدا ونعرف كيف تسير هذه المنافسات".

وعن أنباء رحيله عن الأهلي قال ديانج: "في العادة لا أتحدث ولا أجري المقابلات، ولكن في كل فترة انتقالات تتحدث الصحف الرياضية عن إمكانية رحيلي أو بقائي".

وتابع "هذا يثير المشاكل لدى الجماهير ولكني لا أشارك في ذلك لأني لاعب محترف. يجب معرفة وفهم أني الآن لاعب الأهلي وأمنح كل ما لدي للنادي حتى لو شاركت لدقيقة واحدة".

واختتم "تركيزي بالكامل مع الأهلي ولدينا مباريات مهمة لنلعبها. أنا لاعب كرة قدم ولا أستمع لما يقال يمينا أو يسارا".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.