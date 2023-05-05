عبد الحفيظ يكشف ما قاله كولر للاعبين قبل لقاء السوبر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ما قاله مدرب الفريق مارسيل كولر للاعبين قبل مواجهة السوبر ضد بيراميدز.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد بهدف معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتحدث عبد الحفيظ عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية قائلا: "لم يكن من السهل تغيير تركيزنا من فريق على آخر ومن يوم الثلاثاء الماضي أبلغنا اللاعبين نريد الفوز بالسوبر مهما كان هوية المنافس، أدينا مباراة إلى حد ما جيدة".

وكشف "كولر قال للاعبين بالأمس أنا جعان بطولات، أريد الفوز بالكثير من البطولات معكم ومع الأهلي".

وعن موعد السفر إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "أنا سأسافر يوم الإثنين والفريق سيلحق بي في اليوم التالي".