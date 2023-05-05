أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي تفاصيل ما دار لـ محمود متولي مدافع الفريق عقب نهاية كأس السوبر المصري.

وسقط متولي عقب نهاية المباراة إثر تعرضه لحالة إغماء على أرضية الملعب في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر قناة النادي: "حصل إغماء لمحمود متولي بسبب آخر التحام قبل صافرة نهاية اللقاء مباشرة، الأمور طالت بعض الشيء، وبدأنا بالإسعافات الأولية ثم ساعدنا طاقم الإسعاف الخاص بالملعب، وأصبحت الأمور بخير".

وأوضح "التشخيص إغماء خفيف واستفاق منه اللاعب، وسنخرج لإجراء فحوصات روتينية من أجل نطمئن الجماهير، حالة الوعي والذهنية والبدنية للاعب ولا شيء يدعو للقلق".

وتحدث متولي عن حالته الصحية قائلا: "بسبب ضغط المباراة التي استمرت 120 دقيقة شعرت بدوار بسيط ومرت الأمور بخير واطمئن الجماهير على صحتي".

وأضاف "بطولة مستحقة للأهلي وأبارك للجماهير ونواصل حصد ألقاب الموسم الجاري".

وأردف "نريد الفوز بباقي ألقاب الموسم، جماهير الأهلي ملأت المدرجات وأردنا أن يشعروا بالسعادة بالتتويج باللقب".

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.













































































































وتعد تلك المرة الخامسة التي تشهد عدم مشاركة أحد بطلي الدوري أو الكأس في السوبر المصري لأسباب مختلفة، بعد نسخة 2001 (الأهلي) و2002 (الإسماعيلي) و2006 و2007 و2022 (الزمالك).

وللمرة السادسة استضافت الإمارات كأس السوبر المصري، وللمرة الثالثة تقام المباراة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وفي الـ 3 مرات التي استضاف فيها ملعب محمد بن زايد السوبر المصري انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بعد نسختي 2016 و2019.

وشارك الأهلي في السوبر للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي حيث لم يغب عن المشاركة في السوبر المحلي منذ 2005.

فيما أصبح بيراميدز عاشر فريق يشارك في السوبر المصري بعد الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وإنبي والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري.