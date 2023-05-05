كهربا: كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق.. الله عوضني عن الفترة الماضية

الجمعة، 05 مايو 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

كهربا عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على أنه يقدم كل ما لديه من أجل كل جماهير فريقه بعد عودته من الإيقاف عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وقال كهربا عبر أبو ظبي الرياضية: "كنت متفائلا بقدرتنا على التتويج بلقب السوبر قبل المباراة، وسعيد بالحضور الجماهيري في المباراة".

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وأضاف "الله عوضني عن الفترة الماضية لأنني تعبت والفريق بأكمله، واستطعت المساهمة بالحصول على ركلة جزاء والفوز باللقب".

وأكمل "العودة بعد نهاية الإيقاف؟ فضل من الله والفترة الماضية كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق وأشكر زملائي ومساندتهم لي وعائلتي أيضا لأن الحالة كانت صعبة والله عوضني خيرا".

وأردف "لم أشعر بالخوف بعد العودة من الإيقاف كان لدي ثقة بالنفس وكنت (جعان كورة جدا) وبذلت كل ما لدي في المران لأعود أقوى من الأول من أجل كل جماهير الأهلي لأنهم دعموني طيلة العام الماضي وحتى لا أخذلهم أبدا".

وأتم "مباراة صعبة والفريقان قدما مباراة جيدة وسعداء بمواجهتهم والفوز والملعب عالمي في حضور جماهير الأهلي".

ولأول مرة يشهد استاد محمد بن زايد في أبو ظبي تسجيل هدف في كأس السوبر المصري، وألا تصل المباراة لركلات الترجيح بعد نسختي 2016 و2019.

وتعد تلك المرة الخامسة التي تشهد عدم مشاركة أحد بطلي الدوري أو الكأس في السوبر المصري لأسباب مختلفة، بعد نسخة 2001 (الأهلي) و2002 (الإسماعيلي) و2006 و2007 و2022 (الزمالك).

وللمرة السادسة استضافت الإمارات كأس السوبر المصري، وللمرة الثالثة تقام المباراة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وفي الـ 3 مرات التي استضاف فيها ملعب محمد بن زايد السوبر المصري انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بعد نسختي 2016 و2019.

وشارك الأهلي في السوبر للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي حيث لم يغب عن المشاركة في السوبر المحلي منذ 2005.

فيما أصبح بيراميدز عاشر فريق يشارك في السوبر المصري بعد الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وإنبي والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري.

الأهلي كهربا كأس السوبر المصري
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