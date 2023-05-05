كهربا: كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق.. الله عوضني عن الفترة الماضية

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على أنه يقدم كل ما لديه من أجل كل جماهير فريقه بعد عودته من الإيقاف عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وقال كهربا عبر أبو ظبي الرياضية: "كنت متفائلا بقدرتنا على التتويج بلقب السوبر قبل المباراة، وسعيد بالحضور الجماهيري في المباراة".

وأضاف "الله عوضني عن الفترة الماضية لأنني تعبت والفريق بأكمله، واستطعت المساهمة بالحصول على ركلة جزاء والفوز باللقب".

وأكمل "العودة بعد نهاية الإيقاف؟ فضل من الله والفترة الماضية كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق وأشكر زملائي ومساندتهم لي وعائلتي أيضا لأن الحالة كانت صعبة والله عوضني خيرا".

وأردف "لم أشعر بالخوف بعد العودة من الإيقاف كان لدي ثقة بالنفس وكنت (جعان كورة جدا) وبذلت كل ما لدي في المران لأعود أقوى من الأول من أجل كل جماهير الأهلي لأنهم دعموني طيلة العام الماضي وحتى لا أخذلهم أبدا".

وأتم "مباراة صعبة والفريقان قدما مباراة جيدة وسعداء بمواجهتهم والفوز والملعب عالمي في حضور جماهير الأهلي".











































































ولأول مرة يشهد استاد محمد بن زايد في أبو ظبي تسجيل هدف في كأس السوبر المصري، وألا تصل المباراة لركلات الترجيح بعد نسختي 2016 و2019.