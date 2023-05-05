متولي يكشف ما دار له عقب نهاية كأس السوبر المصري

طمأن محمود متولي مدافع الأهلي الجماهير على حالته الصحية بعد نهاية كأس السوبر المصري وتتويج الفريق بلقب البطولة.

وسقط متولي عقب نهاية المباراة إثر تعرضه لحالة إغماء على أرضية الملعب في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وتحدث متولي عن حالته الصحية قائلا: "بسبب ضغط المباراة التي استمرت 120 دقيقة شعرت بدوار بسيط ومرت الأمور بخير واطمئن الجماهير على صحتي".

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وأضاف "بطولة مستحقة للأهلي وأبارك للجماهير ونواصل حصد ألقاب الموسم الجاري".

وأردف "نريد الفوز بباقي ألقاب الموسم، جماهير الأهلي ملأت المدرجات وأردنا أن يشعروا بالسعادة بالتتويج باللقب".

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لقطة مميزة.. أحمد قندوسي لاعب الأهلي يقود سيارة الطاقم للاحتفال مع زميله محمود متولي الذي سقط مصاباً بعد المباراة #كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/F4w40Pk2iw

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.

ولأول مرة يشهد استاد محمد بن زايد في أبو ظبي تسجيل هدف في كأس السوبر المصري، وألا تصل المباراة لركلات الترجيح بعد نسختي 2016 و2019.

وتعد تلك المرة الخامسة التي تشهد عدم مشاركة أحد بطلي الدوري أو الكأس في السوبر المصري لأسباب مختلفة، بعد نسخة 2001 (الأهلي) و2002 (الإسماعيلي) و2006 و2007 و2022 (الزمالك).

وللمرة السادسة استضافت الإمارات كأس السوبر المصري، وللمرة الثالثة تقام المباراة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وفي الـ 3 مرات التي استضاف فيها ملعب محمد بن زايد السوبر المصري انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بعد نسختي 2016 و2019.

وشارك الأهلي في السوبر للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي حيث لم يغب عن المشاركة في السوبر المحلي منذ 2005.

فيما أصبح بيراميدز عاشر فريق يشارك في السوبر المصري بعد الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وإنبي والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري.