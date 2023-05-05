متولي يكشف ما دار له عقب نهاية كأس السوبر المصري

الجمعة، 05 مايو 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

محمود متولي ومحمد حمدي - بيراميدز والأهلي

طمأن محمود متولي مدافع الأهلي الجماهير على حالته الصحية بعد نهاية كأس السوبر المصري وتتويج الفريق بلقب البطولة.

وسقط متولي عقب نهاية المباراة إثر تعرضه لحالة إغماء على أرضية الملعب في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وتحدث متولي عن حالته الصحية قائلا: "بسبب ضغط المباراة التي استمرت 120 دقيقة شعرت بدوار بسيط ومرت الأمور بخير واطمئن الجماهير على صحتي".

أخبار متعلقة:
طاهر: هوية الخصم في السوبر لم تشتت تركيزنا.. ومتولي أخافنا ولكنه بخير سكاي: من أجل الإنقاذ.. سام ألاردايس يتولى تدريب ليدز خلال ساعات تقرير: جيسوس خيار البرازيل الثاني حال رفض أنشيلوتي تولي المهمة تشكيل الأهلي – قندوسي وكريستو أساسيان.. وعودة متولي وشريف أمام فاركو

وأضاف "بطولة مستحقة للأهلي وأبارك للجماهير ونواصل حصد ألقاب الموسم الجاري".

وأردف "نريد الفوز بباقي ألقاب الموسم، جماهير الأهلي ملأت المدرجات وأردنا أن يشعروا بالسعادة بالتتويج باللقب".

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.

ولأول مرة يشهد استاد محمد بن زايد في أبو ظبي تسجيل هدف في كأس السوبر المصري، وألا تصل المباراة لركلات الترجيح بعد نسختي 2016 و2019.

وتعد تلك المرة الخامسة التي تشهد عدم مشاركة أحد بطلي الدوري أو الكأس في السوبر المصري لأسباب مختلفة، بعد نسخة 2001 (الأهلي) و2002 (الإسماعيلي) و2006 و2007 و2022 (الزمالك).

وللمرة السادسة استضافت الإمارات كأس السوبر المصري، وللمرة الثالثة تقام المباراة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وفي الـ 3 مرات التي استضاف فيها ملعب محمد بن زايد السوبر المصري انتهى الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بعد نسختي 2016 و2019.

وشارك الأهلي في السوبر للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي حيث لم يغب عن المشاركة في السوبر المحلي منذ 2005.

فيما أصبح بيراميدز عاشر فريق يشارك في السوبر المصري بعد الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وإنبي والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري.

الأهلي محمود متولي كأس السوبر المصري
نرشح لكم
باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة ديانج: الترجي كبير وكذلك الأهلي.. وهذا ردي على أنباء رحيلي عبد الحفيظ يكشف ما قاله كولر للاعبين قبل لقاء السوبر أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي كهربا: كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق.. الله عوضني عن الفترة الماضية محمد عبد المنعم: بطولة مهمة تعطينا الثقة فيما تبقى من الموسم كولر: بيراميدز كان منافسا قويا.. وهذا ما يمكنه إغضابي معلول عن تحسن نتائج الأهلي: هذه شخصية النادي.. الآن نستعد للترجي
أخر الأخبار
باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة دقيقة | كأس السوبر المصري
ديانج: الترجي كبير وكذلك الأهلي.. وهذا ردي على أنباء رحيلي 5 دقيقة | كأس السوبر المصري
عبد الحفيظ يكشف ما قاله كولر للاعبين قبل لقاء السوبر 11 دقيقة | كأس السوبر المصري
أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي 21 دقيقة | كأس السوبر المصري
كهربا: كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق.. الله عوضني عن الفترة الماضية 32 دقيقة | كأس السوبر المصري
متولي يكشف ما دار له عقب نهاية كأس السوبر المصري ساعة | كأس السوبر المصري
محمد عبد المنعم: بطولة مهمة تعطينا الثقة فيما تبقى من الموسم ساعة | كأس السوبر المصري
كولر: بيراميدز كان منافسا قويا.. وهذا ما يمكنه إغضابي ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها