متولي يكشف ما دار له عقب نهاية كأس السوبر المصري
الجمعة، 05 مايو 2023 - 23:07
كتب : FilGoal
طمأن محمود متولي مدافع الأهلي الجماهير على حالته الصحية بعد نهاية كأس السوبر المصري وتتويج الفريق بلقب البطولة.
محمود متولي
النادي : الأهلي
وسقط متولي عقب نهاية المباراة إثر تعرضه لحالة إغماء على أرضية الملعب في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.
وتحدث متولي عن حالته الصحية قائلا: "بسبب ضغط المباراة التي استمرت 120 دقيقة شعرت بدوار بسيط ومرت الأمور بخير واطمئن الجماهير على صحتي".
وأضاف "بطولة مستحقة للأهلي وأبارك للجماهير ونواصل حصد ألقاب الموسم الجاري".
وأردف "نريد الفوز بباقي ألقاب الموسم، جماهير الأهلي ملأت المدرجات وأردنا أن يشعروا بالسعادة بالتتويج باللقب".
video:1
لقطة مميزة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
أحمد قندوسي لاعب الأهلي يقود سيارة الطاقم للاحتفال مع زميله محمود متولي الذي سقط مصاباً بعد المباراة
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/F4w40Pk2iw
أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.
وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.
ولأول مرة يشهد استاد محمد بن زايد في أبو ظبي تسجيل هدف في كأس السوبر المصري، وألا تصل المباراة لركلات الترجيح بعد نسختي 2016 و2019.