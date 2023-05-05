محمد عبد المنعم: بطولة مهمة تعطينا الثقة فيما تبقى من الموسم

قال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إن الفوز بلقب كأس السوبر المصري سيعطي فريقه الدفعة فيما تبقى من الموسم.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد بهدف معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتحدث عبد المنعم لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة: "بطولة مهمة وتعطينا الثقة ونستمر في مشوارنا ومن الغد سنغلق تلك الصفحة من أجل مباراة الترجي وسنقاتل للفوز بكل البطولات لإسعاد جماهيرنا".

وعن هوية من يلعب في الدفاع قال: "محمود متولي أو ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أو رامي ربيعة، أي شخص يلعب هو على قدر المسؤولية وكلنا في خدمة الأهلي والفريق وسيبذل كل ما لديه".

وأتم "من يتواجد في الأهلي يلعب على البطولات وأن نقاتل لآخر دقيقة".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.