محمد عبد المنعم: بطولة مهمة تعطينا الثقة فيما تبقى من الموسم

الجمعة، 05 مايو 2023 - 23:00

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم يحتفل بهدفه ضد الرجاء

قال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إن الفوز بلقب كأس السوبر المصري سيعطي فريقه الدفعة فيما تبقى من الموسم.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد بهدف معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتحدث عبد المنعم لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة: "بطولة مهمة وتعطينا الثقة ونستمر في مشوارنا ومن الغد سنغلق تلك الصفحة من أجل مباراة الترجي وسنقاتل للفوز بكل البطولات لإسعاد جماهيرنا".

أخبار متعلقة:
كولر: بيراميدز كان منافسا قويا.. وهذا ما يمكنه إغضابي معلول عن تحسن نتائج الأهلي: هذه شخصية النادي.. الآن نستعد للترجي طاهر: هوية الخصم في السوبر لم تشتت تركيزنا.. ومتولي أخافنا ولكنه بخير

وعن هوية من يلعب في الدفاع قال: "محمود متولي أو ياسر إبراهيم أو أيمن أشرف أو رامي ربيعة، أي شخص يلعب هو على قدر المسؤولية وكلنا في خدمة الأهلي والفريق وسيبذل كل ما لديه".

وأتم "من يتواجد في الأهلي يلعب على البطولات وأن نقاتل لآخر دقيقة".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بيراميدز كأس السوبر المصري محمد عبد المنعم
نرشح لكم
باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة ديانج: الترجي كبير وكذلك الأهلي.. وهذا ردي على أنباء رحيلي عبد الحفيظ يكشف ما قاله كولر للاعبين قبل لقاء السوبر أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي كهربا: كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق.. الله عوضني عن الفترة الماضية متولي يكشف ما دار له عقب نهاية كأس السوبر المصري كولر: بيراميدز كان منافسا قويا.. وهذا ما يمكنه إغضابي معلول عن تحسن نتائج الأهلي: هذه شخصية النادي.. الآن نستعد للترجي
أخر الأخبار
ديانج: الترجي كبير وكذلك الأهلي.. وهذا ردي على أنباء رحيلي 3 دقيقة | كأس السوبر المصري
عبد الحفيظ يكشف ما قاله كولر للاعبين قبل لقاء السوبر 10 دقيقة | كأس السوبر المصري
أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي 19 دقيقة | كأس السوبر المصري
كهربا: كافحت وسعيت للعودة أقوى من السابق.. الله عوضني عن الفترة الماضية 31 دقيقة | كأس السوبر المصري
متولي يكشف ما دار له عقب نهاية كأس السوبر المصري ساعة | كأس السوبر المصري
محمد عبد المنعم: بطولة مهمة تعطينا الثقة فيما تبقى من الموسم ساعة | كأس السوبر المصري
كولر: بيراميدز كان منافسا قويا.. وهذا ما يمكنه إغضابي ساعة | كأس السوبر المصري
معلول عن تحسن نتائج الأهلي: هذه شخصية النادي.. الآن نستعد للترجي ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها