كولر: بيراميدز كان منافسا قويا.. وهذا ما يمكنه إغضابي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال كولر في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "سعداء جدا بالأجواء في الملعب والحضور الجماهيري وكل ما هيأته الإمارات في تنظيم البطولة".

وأضاف "نمر بفترة قوية على صعيد ضغط المباريات، ولكن هذه ميزة امتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى متقارب وهذا ما يسمح لنا بالتغيير والمداورة دون أي تأثير على مستوى الفريق".

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وأوضح "لعبنا اليوم أمام فريق قوي للغاية، ورأينا ذلك في نهائي كأس مصر أيضا. بيراميدز كان يملك فرص التسجيل ولكننا كنا أكثر توفيقا".

وبسؤاله عما يمكن أن يثير غضبه قال كولر: "دائما أحاول الحفاظ على هدوئي ولكن أحيانا يفعل اللاعبين أشياء تجعلني أخرج عن شعوري. أحاول دائما الحفاظ على الهدوء لمساعدة اللاعبين".

وتابع "جماهير الأهلي بعد الاحتفال ببطولة تريد التالية، ولم أكن أعرف ذلك ولكني تأقلمت مع الوقت. نريد التحضير جيدا وإخراج اللاعبين من حالة الإرهاق. لدينا مرحلة حاسمة في كل البطولات التي ننافس بها".

واختتم "المهم هو استخراج الأفضل من كافة العناصر. كل خطوطنا تسجل، واللاعبون تطوروا كثيرا بهذا الصدد، ولدينا هامش لتطور أكبر".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.

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