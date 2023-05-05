معلول عن تحسن نتائج الأهلي: هذه شخصية النادي.. الآن نستعد للترجي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

علي معلول - بيراميدز والأهلي

"لقب جديد يضاف لخزينة الأهلي ولقب شخصي لي والقادم أفضل" هكذا تحدث علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عقب الفوز بكأس السوبر المصري.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد بهدف معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتحدث معلول لقناة "أبو ظبي" الرياضية قائلا: "كنا حاضرين المقابلة حتى مع تغيير المنافس ركزنا ولعبنا بشكل جيد".

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وواصل "كنا حاضرين ونعرف إمكانيات بيراميدز جيدا لكن شخصية الأهلي والروح قادانا للفوز".

وعن اهتزاز نتائج الأهلي قبل تحسنها في الأشهر الأخيرة قال: "هذه عادات وشخصية الفريق الأهلي يعرف كيف يخرج من الأزمات".

وأردف معلول "بعد كأس العالم لم نكن جيدين وكنا سنودع إفريقيا لكن شخصية الأهلي صنعت الفارق، اليوم سنفرح باللقب ومن الغد سنركز على دوري أبطال إفريقيا".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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