طاهر: هوية الخصم في السوبر لم تشتت تركيزنا.. ومتولي أخافنا ولكنه بخير

الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي وفاركو

أبدى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم يكن في بالنا من سيأتي لمواجهتنا ومن لن يأتي. هذه أمور تشتت تركيزنا الذي كان منصبا على الفوز".

وسقط محمود متولي مدافع الأهلي في نهاية المباراة، وهو ما قال عنه طاهر: "كان هناك حالة من التوتر في نهاية المباراة أثناء محاولة بيراميدز للتعادل، وهذه أمور طبيعية تحدث في كرة القدم".

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وأوضح "محمود متولي أثار خوف الجميع، ولكنه الحمد لله بخير الآن".

وتابع "فوجئت بسقوطه بعد المباراة وكان محمد الشناوي يطلب المساعدة، ولكن لحسن الحظ هو بخير ولم يتعرض أي منا لإصابات اليوم، فقط بعض الإجهاد".

واختتم "الآن نركز على دوري أبطال إفريقيا، وهذا هو نظام النادي الذي أعرفه منذ انضمامي إليه، وهذا ما يميزه عن بقية أندية مصر".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.

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