الشحات: لم نكن موفقين أمام المرمى ولكن الفوز هو الأهم

أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أهنئ جماهير الأهلي التي تساندنا دائما في كل مكان".

وأضاف "اليوم لم نكن موفقين في عدة كرات أمام المرمى، ولكن فزنا وهذا هو الأهم".

وتابع "سبق لي اللعب في الإمارات مع نادي العين، وبالتالي كنت معتادا على الأجواء والملاعب هنا".

واختتم "أشكر الجماهير على الدعم الدائم وأتمنى أن نسعدهم أكثر".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.