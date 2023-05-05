الشناوي: اللاعبون اجتازوا فترة صعبة تحت الضغط.. سنفرح اليوم ثم نركز على القادم

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائده سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نسير بشكل جيد في الدوري وفزنا بكأس مصر ثم السوبر. الضغط كان كبيرا على اللاعبين ولكنهم يظهرون في الأوقات الصعبة".

وأضاف "في الفترة الماضية كان هناك الكثير من السفر والمعسكرات، وأشكر اللاعبين وأطالبهم بالاستمرار على نفس النسق".

وأوضح "لدينا مباريات في الدوري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. سنفرح اليوم ولكن نركز على المباريات المقبلة من الغد".

وتابع "أشكر الإمارات على الاستضافة الرائعة، وأشكر الجماهير وأهنئ الإدارة واللاعبين".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.