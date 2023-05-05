النهائي الثالث.. باتشيكو بلا انتصار أمام الأهلي
الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:31
كتب : FilGoal
تغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في كأس السوبر المصري الذي جمعهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.
أتى الهدف الوحيد بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.
بذلك يخسر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو النهائي الثالث في مسيرته أمام النادي الأهلي.
وخسر بيراميدز نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022 أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد تحت قيادة باتشيكو.
وخسر باتشيكو النهائي الأول له أمام الأهلي، ولكن مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بنتيجة 2-1.
وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، والثانية على التوالي.
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