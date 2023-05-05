كأس السوبر المصري - نهاية العقدة بقدم معلول.. الهدف الأول في ملعب محمد بن زايد

وأخيرا، انتهت عقدة انعدام التهديف في كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال مباراة بيراميدز أمام الأهلي، بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96، بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة.

الهدف كان الأول في ثالث نسخ السوبر المصري على نفس الملعب.

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الأهلي يتقدم



معلول يسدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الشناوي



#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/4c07Iertwu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

واستضاف ملعب محمد بن زايد قمة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2016، والذي انتهى بالتعادل السلبي وفوز الزمالك بركلات الترجيح.

كما استضاف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2019، والتي انتهت بنفس النتيجة، التعادل السلبي وفوز الأبيض بركلات الترجيح.

وهذا الهدف هو الأول من معلول مع الأهلي في كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي بصفته بطل كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يلعب بيراميدز بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة.