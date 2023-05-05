خبر في الجول - البنا يقود طاقم تحكيم مصري في نصف نهائي الكونفدرالية

يقود محمود البنا طاقم تحكيم مصري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين يانج أفريكانز التنزاني ومارومو جالانتس الجنوب إفريقي، حسبما علم FilGoal.com.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو في تنزانيا.

ويعاون البنا كل من أحمد حسام طه وسامي هلهل.

ويتواجد محمود ناجي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه محمد عادل.

وستكون تلك المباراة الثانية للبنا في الكونفدرالية الموسم الجاري بعدما أدار مباراة مولودية الجزائر والأخضر الليبي في دور المجموعات وشهدت إشهار 6 بطاقات صفراء واحتساب ركلتي جزاء.

كما أدار مباراة لصنداونز الجنوب إفريقي في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال انتهت بفوزه 8-1.

وفي الدوري المصري أدار الحكم البالغ 36 عاما 11 مباراة أشهر خلالها 34 بطاقة صفراء ودون إشهار أي بطاقة حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

وأدار أيضا مباراتين في الدوري التونسي أشهر فيها 10 بطاقات صفراء، منها 8 في مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي.

ويدير البنا حاليا مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز والتي تقام في أبو ظبي بالإمارات.