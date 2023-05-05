خبر في الجول - البنا يقود طاقم تحكيم مصري في نصف نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 05 مايو 2023 - 21:48

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - غزل المحلة - محمود البنا

يقود محمود البنا طاقم تحكيم مصري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين يانج أفريكانز التنزاني ومارومو جالانتس الجنوب إفريقي، حسبما علم FilGoal.com.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو في تنزانيا.

ويعاون البنا كل من أحمد حسام طه وسامي هلهل.

ويتواجد محمود ناجي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه محمد عادل.

وستكون تلك المباراة الثانية للبنا في الكونفدرالية الموسم الجاري بعدما أدار مباراة مولودية الجزائر والأخضر الليبي في دور المجموعات وشهدت إشهار 6 بطاقات صفراء واحتساب ركلتي جزاء.

كما أدار مباراة لصنداونز الجنوب إفريقي في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال انتهت بفوزه 8-1.

وفي الدوري المصري أدار الحكم البالغ 36 عاما 11 مباراة أشهر خلالها 34 بطاقة صفراء ودون إشهار أي بطاقة حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

وأدار أيضا مباراتين في الدوري التونسي أشهر فيها 10 بطاقات صفراء، منها 8 في مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي.

ويدير البنا حاليا مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز والتي تقام في أبو ظبي بالإمارات.

محمود البنا الكونفدرالية
نرشح لكم
كأس السوبر المصري - نهاية العقدة بقدم معلول.. الهدف الأول في ملعب محمد بن زايد تامر حسني يشعل أجواء السوبر قبل بدايته بين بيراميدز والأهلي محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة وفاة هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة انتهت في كأس السوبر المصري - بيراميدز (0) - (1) الأهلي تشكيل بيراميدز - رمضان وفخري يقودان الهجوم أمام الأهلي في السوبر
أخر الأخبار
كأس السوبر المصري - نهاية العقدة بقدم معلول.. الهدف الأول في ملعب محمد بن زايد 18 دقيقة | كأس السوبر المصري
خبر في الجول - البنا يقود طاقم تحكيم مصري في نصف نهائي الكونفدرالية 25 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: أخوض النهائي كأنه الأخير لي.. موقف مودريتش واللاعبون اتفقوا مع رأيي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر حسني يشعل أجواء السوبر قبل بدايته بين بيراميدز والأهلي 57 دقيقة | كأس السوبر المصري
كرة سلة – للقاء الأهلي في النهائي.. سيدات الجزيرة تنتصرن على سبورتنج في الدوري ساعة | كرة سلة
محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة ساعة | منتخب مصر
تقرير مغربي: جاريدو يقترب من الرحيل عن الوداد.. وبلجيكي يتفوق على كارتيرون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد الأحداث الأخيرة.. تونس ترصد مكافآت للجمهور المثالي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها