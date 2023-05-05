كرة سلة – للقاء الأهلي في النهائي.. سيدات الجزيرة تنتصرن على سبورتنج في الدوري

الجمعة، 05 مايو 2023 - 20:38

كتب : محمد سمير

أسرار ماجد - كرة سلة سيدات سبورتنج ضد الجزيرة

تأهلت سيدات الجزيرة إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات وضربن موعدا ناريا مع الأهلي.

وتقام مباريات المربع الذهبي بنظام BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وتفوقت سيدات الجزيرة على سبورتنج في ثالث مباريات (الفاصلة) من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

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وحسمت سيدات الأهلي بطاقة التأهل الأولى بالتفوق على سموحة بنتيجة مباراتين دون رد في أولى مباريات نصف النهائي.

وانتصرت سيدات الجزيرة بنتيجة 75-71 في المباراة الفاصلة ليتأهلن للمباراة النهائية.

وحسمت سيدات الجزيرة المباراة الأولى لصالحهن بنتيجة 71-62.

وفي المباراة الثانية تفوقت سيدات سبورتنج بنتيجة 81-72.

وبذلك سيتكرر نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات في نهائي دوري السوبر، الموسم الجاري.

وتوجن سيدات الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الحالي بعد التغلب على الجزيرة في النهائي.

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