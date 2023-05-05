كرة سلة – للقاء الأهلي في النهائي.. سيدات الجزيرة تنتصرن على سبورتنج في الدوري

تأهلت سيدات الجزيرة إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات وضربن موعدا ناريا مع الأهلي.

وتقام مباريات المربع الذهبي بنظام BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

وتفوقت سيدات الجزيرة على سبورتنج في ثالث مباريات (الفاصلة) من نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وحسمت سيدات الأهلي بطاقة التأهل الأولى بالتفوق على سموحة بنتيجة مباراتين دون رد في أولى مباريات نصف النهائي.

وانتصرت سيدات الجزيرة بنتيجة 75-71 في المباراة الفاصلة ليتأهلن للمباراة النهائية.

وحسمت سيدات الجزيرة المباراة الأولى لصالحهن بنتيجة 71-62.

وفي المباراة الثانية تفوقت سيدات سبورتنج بنتيجة 81-72.

وبذلك سيتكرر نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات في نهائي دوري السوبر، الموسم الجاري.

وتوجن سيدات الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الحالي بعد التغلب على الجزيرة في النهائي.