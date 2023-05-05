بعد الأحداث الأخيرة.. تونس ترصد مكافآت للجمهور المثالي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن رصد مكافأة مالية للجمهور المثالي في كل جولة من جولات الدوري المقبلة وحتى نهاية الموسم.

وسيحصل "الجمهور المثالي" على 20 ألف دينار في كل جولة، بواقع 10 آلاف دينار في مباريات "البلاي أوف" أو مجموعة البطولة، ومثلها في مباريات "البلاي أوت" أو مجموعة الهبوط.

وتدفع "الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة" مكافآت الدوري، بينما يدفع الاتحاد التونسي أو "الجامعة التونسية" مكافآت مباريات الكأس.

وكشف الاتحاد التونسي عن وجود إمكانية لتعميم هذه الجوائز على كافة الأقسام والمستويات من بداية الموسم المقبل 2023-2024.

قررت وزارة الداخلية التونسية منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما للمباريات بعد أحداث مواجهة الترجي ضد شبيبة القبائل.

وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

واستقبل نفس الملعب مواجهة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والإفريقي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.ؤءري ؤؤر

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.