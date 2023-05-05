وفاة هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق

توفي اليوم الجمعة هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق عن عمر يناهز 76 عاما.

وأعلن شريف نجل اللاعب وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وولد هاني مصطفى في الـ27 من أكتوبر عام 1947 وانضم للأهلي بعمر الـ14.

وصعد هاني مصطفى للفريق الأول بعد ذلك وأعير للإسماعيلي خلال تتويج الدراويش بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية عام 1969.

واعتزل هاني مصطفى اللعب في عام 1976.

وسبق وحصل على لقب أفضل لاعب في مصر في عام 1971.

وكان هاني مصطفى لاعبا في صفوف منتخب مصر بداية من عام 1968 حتى اعتزاله.

وعقب الاعتزال اتجه لمجال التدريب وقاد منتخب مصر للشباب وتأهل معه لكأس العالم في أستراليا 1981 ووصل لربع النهائي آنذاك.

كما عمل مدربا عاما لمنتخب مصر تحت إمرة فؤاد صدقي في سنة 1988.

هذا بالإضافة لعمله كمدير للكرة في الأهلي.

وينعي FilGoal.com وفاة هاني مصطفى ويدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.