وفاة هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق

الجمعة، 05 مايو 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق

توفي اليوم الجمعة هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق عن عمر يناهز 76 عاما.

وأعلن شريف نجل اللاعب وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وولد هاني مصطفى في الـ27 من أكتوبر عام 1947 وانضم للأهلي بعمر الـ14.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة المزيد من المواهب.. برايتون يضم جواو بيدرو

وصعد هاني مصطفى للفريق الأول بعد ذلك وأعير للإسماعيلي خلال تتويج الدراويش بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية عام 1969.

واعتزل هاني مصطفى اللعب في عام 1976.

No photo description available.

وسبق وحصل على لقب أفضل لاعب في مصر في عام 1971.

وكان هاني مصطفى لاعبا في صفوف منتخب مصر بداية من عام 1968 حتى اعتزاله.

وعقب الاعتزال اتجه لمجال التدريب وقاد منتخب مصر للشباب وتأهل معه لكأس العالم في أستراليا 1981 ووصل لربع النهائي آنذاك.

كما عمل مدربا عاما لمنتخب مصر تحت إمرة فؤاد صدقي في سنة 1988.

هذا بالإضافة لعمله كمدير للكرة في الأهلي.

وينعي FilGoal.com وفاة هاني مصطفى ويدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الأهلي هاني مصطفى
نرشح لكم
محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة مباشر كأس السوبر المصري - بيراميدز (0) - (0) الأهلي.. تبديل بيراميدز الأول تشكيل بيراميدز - رمضان وفخري يقودان الهجوم أمام الأهلي في السوبر تشكيل الأهلي - كهربا على مقاعد البدلاء.. شريف يقود هجوم الأهلي في السوبر تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب التعاقد مع مابولولو
أخر الأخبار
كرة سلة – للقاء الأهلي في النهائي.. سيدات الجزيرة تنتصرن على سبورتنج في الدوري 25 دقيقة | كرة سلة
محمد بركات: قرعة أمم إفريقيا متوازنة 26 دقيقة | منتخب مصر
تقرير مغربي: جاريدو يقترب من الرحيل عن الوداد.. وبلجيكي يتفوق على كارتيرون 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد الأحداث الأخيرة.. تونس ترصد مكافآت للجمهور المثالي ساعة | الوطن العربي
وفاة هاني مصطفى لاعب الأهلي السابق ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس السوبر المصري - بيراميدز (0) - (0) الأهلي.. تبديل بيراميدز الأول ساعة | كأس السوبر المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها