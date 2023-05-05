الدرجة الثانية – زد والسكة الحديد ووادي دجلة ينتصرون ويواصلون صراع مجموعة القاهرة

الجمعة، 05 مايو 2023 - 19:36

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تواصل صراع قمة مجموعة القاهرة من دوري الثانية المصرية بين زد والسكة الحديد ووادي دجلة.

ولا يزال القناة وبتروجت في الصورة قبل 6 جولات على نهاية المنافسة.

وانتصر زد على العبور بنتيجة 2-0 سجلهما محمد سمير من محمد جزاء ومحمد طلعت ليعزز صدارته.

الفوز رفع رصيد زد لـ 49 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد.

قطار السكة استمر في المطاردة بهدف إبراهيم عبد الخالق في شباك النصر.

وانتصر وادي دجلة على الإعلاميين بنتيجة 2-0 سجلهما علي حسين وتونشي.

الفوز رفع رصيد الأصفر والأسود للمركز الثالث عند 47 نقطة.

وتعثر القناة بالخسارة بنتيجة 2-1 ضد المصرية للاتصالات، وتوقف رصيد القناة عند 43 نقطة في المركز الرابع.

فيما فاز بتروجت بهدف سامح إبراهيم على المستقبل سبورت ليصبح في رصيده 41 نقطة في المركز الخامس.

وحقق كهربا الإسماعيلية الفوز بنتيجة 3-1 على الإنتاج الحربي.

وتعادل منتخب السويس مع الترسانة بهدف لكل فريق.

وأخيرا فاز بورتو السويس على إيسترن كومباني بنتيجة 2-0 بفضل هدفي كريم لالا.

وفي مجموعة الصعيد تعادل الفيوم مع الألومنيوم سلبيا.

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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