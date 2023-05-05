الطريق إلى باريس.. مصر مع مالي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الجمعة، 05 مايو 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب مصر رفقة مالي في المجموعة الثانية من البطولة.

وأقيمت القرعة اليوم الجمعة في المغرب حيث تقام البطولة في الفترة ما بين 24 يونيو إلى الثامن من شهر يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية ووقع معه كل من مالي والجابون والنيجر.

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فيما يتواجد منتخب المغرب على رأس المجموعة الأولى مع غانا والكونغو وغينيا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نص النهائي حيث يلاقي متصدر المجموعة الأولى وصيف الثانية.

فيما يلتقي متصدر المجموعة الثانية بوصيف نظيرتها الأولى.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويعد منتخب مصر هو حامل اللقب بعدما توج بالنسخة الأخيرة التي أقيمت على أرضه تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب.

وتعد هذه النسخة الرابعة من البطولة وشارك منتخب مصر في كل النسخ السابقة.

ونجح منتخب مصر في التأهل للأولمبياد مرتين من أصل ثلاث مشاركات.

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