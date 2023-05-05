مباشر كأس السوبر المصري - بيراميدز (0) - (0) الأهلي.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي.

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وجاء تشكيل الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أحمد عبد القادر

البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - محمد فخري - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر محمود عبد المنعم "كهربا"

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي

أمامهما: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد.

ويلعب الأهلي بصفته بطل كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يلعب بيراميدز بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة.

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بداية المباراة