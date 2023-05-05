كرة يد - استعدادا للسوبر الإفريقي.. الزمالك يعلن انضمام مجدي و"حماصة"

أعلن الزمالك انضمام الثنائي محمد مجدي وأحمد أبو الفتوح "حماصة" إلى صفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات بطولة السوبر الإفريقي.

وكتب الزمالك عبر حسابه الرسمي لألعاب الصالات بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر: "محمد مجدي ينضم إلى صفوف الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر الإفريقي".

ثم أعلن لاحقا "ثاني تدعيمات فريقنا. أبو الفتوح حماصة يوقع للزمالك قادماً من البنك الأهلي".

ثاني تدعيمات فريقنا ✅ أبو الفتوح حماصة يوقع للزمالك قادماً من البنك الأهلي. 🏹 مرحباً يا حماصة. 👋#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/3OlbZGquME — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) May 5, 2023

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أعلن إعارة محمد مجدي لاعب فريق كرة اليد إلى الزمالك ثم انتقاله بدءا من الموسم الجديد لصفوف الأهلي.

وكتب عامر عبر حسابه على "فيسبوك": "إعارة محمد مجدي لاعب فريق كرة اليد إلى الزمالك لمدة 10 أيام مقابل 20 ألف جنيه ثم التوصل لاتفاق لبيعه إلى الأهلي مقابل مليوني جنيه".

وسيشارك مجدي بقميص الزمالك في بطولتي كأس الكؤوس وكأس السوبر الإفريقي.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل.

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي والمؤهل لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية المؤهلة للسوبر في الموسم التالي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عن الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي، فيما يعد هو وصيف بطولة كأس السوبر بعد الخسارة أمام الاهلي.

وكان الزمالك قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة أمام الأهلي، بينما حقق الأهلي لقب النسخة قبل الأخيرة عام 2021.

وحصد الزمالك لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 6 مرات مقابل 4 للأهلي.

وكان المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" قد حقق لقب البطولة 9 مرات كأكثر الفرق حصدا للقب.