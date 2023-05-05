بعد السفر والإيقاف.. ميسي يعتذر للاعبي باريس سان جيرمان

أصدر ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بيانا مصورا بالفيديو للاعتذار بعد إيقافه من ناديه بسبب سفره بدون إذن إلى المملكة العربية السعودية.

وقال ميسي في فيديو عبر إنستجرام: "كنت أظن أن لدينا يوم عطلة كالعادة بعد المباراة، وكانت هذه الرحلة منظمة سلفا".

وأضاف "لم أتمكن من إلغائها لأني ألغيتها من قبل بالفعل".

وأوضح "أعتذر لزملائي وأنتظر ما يريده النادي فعله معي".

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi “I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”. “I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023

وكان كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قد نفى علاقته بإيقاف ميسي مؤكدا أنه قرار داخلي من النادي.

وقال جالتييه: "إيقاف ليو قد أضاف إلى الأداء السيئ الحالي، لا يمكننا الاختباء خلف ذلك".

وأضاف "لا علاقة لي بالقرار، حيث تم إبلاغي به. لا يمكنني القول أننا نحظى بفترة جيدة".

ماذا حدث؟

خسر باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة أمام لوريان، وبعدها سافر ميسي إلى السعودية لأداء عمل ترويجي وفقا للشراكة الموقعة بينه وبين Visit Saudi.

واندلعت احتجاجات جماهيرية عارمة، حيث خسر باريس سان جيرمان 3 من آخر 6 مباريات في الدوري، كما خرج من دوري أبطال أوروبا.

وتظاهر بعض جماهير باريس سان جيرمان أمام منازل بعض اللاعبين، ومن بينهم ميسي.

وأعلن باريس سان جيرمان إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب رحلة سفر بدون تصريح من إدارة النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين.

وسيُحرَم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.