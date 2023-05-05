كرة سلة - BAL.. الأهلي يخسر من بترو دي لواندا بسيناريو قاتل في الثانية الأخيرة

الجمعة، 05 مايو 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

سلة - الأهلي ضد بترو دي لواندا

خسر الأهلي بسيناريو مثير في الثانية الأخيرة من بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإفريقي BAL في مباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتلقي الأهلي خسارته الأولى في البطولة بعدما حقق 3 انتصارات، ليصبح في رصيد الأحمر 7 نقاط.

وتتبقى للأهلي مباراة أخيرة ضد سلاك الغيني غدا السبت في السابعة والنصف مساءً.

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فيما ضمن الفريق الأنجولي الصدارة بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس ووصل رصيده لـ 10 نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في المرحلة النهائية والتي تقام في العاصمة الرواندية كيجالي.

وسجل كارلوس مورايش لاعب بترو دي لواندا 34 نقطة في اللقاء.

بينما سجل أونوا أوموت 25 نقطة لصالح الأهلي.

وصف المباراة

بدأ الفريق الأنجولي الربع الأول بقوة ورغم محاولات الأهلي لتقليص الفارق إلا أن ثلاثية أنهت العشر دقائق الأولى بنتيجة 26-18 لبترو دي لواندا.

في الربع الثاني وسّع بترو الفارق لتصبح النتيجة 39-24.

الأهلي عاد في اللقاء وقلص الفارق قبل 3 دقائق على نهاية الربع الثاني لنتيجة 39-32.

لكن بطل أنجولا حسم الربع الثاني لصالحه أيضا بنتيجة 48-43.

في الربع الثالث حاول الأهلي العودة في اللقاء وقلص الفارق لنقطتين فقط مع نهايته ليصبح 71-69.

واستطاع الأهلي تعديل النتيجة في آخر 3 دقائق من عمر اللقاء بنتيجة 86-86، ثم 88-88.

في الثواني الـ15 الأخيرة تقدم الأهلي بفضل ثنائية نوني أوموت لتصبح النتيجة 90-89.

وفي الثانية الأخيرة سجل لاعبي بترو نقطتين للفريق الأنجولي تعني الانتصار وخسارة الأهلي.

لكن انتظار كل من في صالة حسن مصطفى مراجعة الحكم الذي احتسب النقطتين معلنا فوزا قاتلا لبترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90.

الأهلي بترو دي لواندا BAL الدوري الإفريقي لكرة السلة
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