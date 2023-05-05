كرة سلة - BAL.. الأهلي يخسر من بترو دي لواندا بسيناريو قاتل في الثانية الأخيرة
الجمعة، 05 مايو 2023 - 18:14
كتب : FilGoal
خسر الأهلي بسيناريو مثير في الثانية الأخيرة من بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإفريقي BAL في مباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
وتلقي الأهلي خسارته الأولى في البطولة بعدما حقق 3 انتصارات، ليصبح في رصيد الأحمر 7 نقاط.
وتتبقى للأهلي مباراة أخيرة ضد سلاك الغيني غدا السبت في السابعة والنصف مساءً.
فيما ضمن الفريق الأنجولي الصدارة بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس ووصل رصيده لـ 10 نقاط.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في المرحلة النهائية والتي تقام في العاصمة الرواندية كيجالي.
وسجل كارلوس مورايش لاعب بترو دي لواندا 34 نقطة في اللقاء.
بينما سجل أونوا أوموت 25 نقطة لصالح الأهلي.
وصف المباراة
بدأ الفريق الأنجولي الربع الأول بقوة ورغم محاولات الأهلي لتقليص الفارق إلا أن ثلاثية أنهت العشر دقائق الأولى بنتيجة 26-18 لبترو دي لواندا.
في الربع الثاني وسّع بترو الفارق لتصبح النتيجة 39-24.
الأهلي عاد في اللقاء وقلص الفارق قبل 3 دقائق على نهاية الربع الثاني لنتيجة 39-32.
What a move by Corey Webster 🤯 @Ahly_Basketball #TheBAL pic.twitter.com/lKgwkGaL2I— Basketball Africa League (@theBAL) May 5, 2023
لكن بطل أنجولا حسم الربع الثاني لصالحه أيضا بنتيجة 48-43.
Nuni Omot stays winning from the 3-point range @Ahly_Basketball #TheBAL pic.twitter.com/KpIbXrlG7x— Basketball Africa League (@theBAL) May 5, 2023
في الربع الثالث حاول الأهلي العودة في اللقاء وقلص الفارق لنقطتين فقط مع نهايته ليصبح 71-69.
Thompson with another 3-pointer @Ahly_Basketball #TheBAL pic.twitter.com/EPQPOlUTox— Basketball Africa League (@theBAL) May 5, 2023
واستطاع الأهلي تعديل النتيجة في آخر 3 دقائق من عمر اللقاء بنتيجة 86-86، ثم 88-88.
في الثواني الـ15 الأخيرة تقدم الأهلي بفضل ثنائية نوني أوموت لتصبح النتيجة 90-89.
وفي الثانية الأخيرة سجل لاعبي بترو نقطتين للفريق الأنجولي تعني الانتصار وخسارة الأهلي.
لكن انتظار كل من في صالة حسن مصطفى مراجعة الحكم الذي احتسب النقطتين معلنا فوزا قاتلا لبترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90.
EPIC FINISH TO THIS HOTLY CONTESTED GAME!
Goncalves, with the putback to give @petro_de_luanda the winner in the last seconds of the game.#TheBAL pic.twitter.com/kCUgm5BAwO— Basketball Africa League (@theBAL) May 5, 2023