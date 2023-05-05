تشكيل بيراميدز - رمضان وفخري يقودان الهجوم أمام الأهلي في السوبر

الجمعة، 05 مايو 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

بيراميدز - رمضان صبحي

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيله لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري.

ويقود فخري لاكاي هجوم الفريق الأزرق، وراءه رمضان صبحي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

ويتواجد أحمد توفيق رفقة وليد الكرتي في وسط الملعب، بينما يتواجد أحمد فتحي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي

أمامهما: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويلعب الأهلي بصفته بطل كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يلعب بيراميدز بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة.

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