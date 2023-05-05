تشكيل الأهلي - كهربا على مقاعد البدلاء.. شريف يقود هجوم الأهلي في السوبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة بيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري.

ويتواجد محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأحمر على مقاعد البدلاء.

جاء ذلك حيث يبدأ الثلاثي بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر معا.

فيما يتواجد الجزائري أحمد قندوسي في خط الوسط رفقة مروان عطية وحمدي فتحي.

وجاء تشكيل الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أحمد عبد القادر

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد.

ويلعب الأهلي بصفته بطل كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يلعب بيراميدز بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة.