كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الاتحاد الإفريقي يعلن خوض 3 أندية لـ كأس السوبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مشاركة أندية الأهلي والزمالك من مصر رفقة جي إس كيه الكونغولي في كأس السوبر.

وبذلك انسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة 30 من كأس السوبر الإفريقي، حيث كان مقررا مشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويتأهل بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وبذلك يتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي مباشرة للمنافسة على اللقب، حيث كان مقررا له مواجهة الترجي.

وأصبح جدول المباريات كالتالي:

نصف النهائي: 6 مايو

الزمالك × جي إس كيه الكونغولي

النهائي: 7 مايو

الفائز من نصف النهائي 1 × الأهلي

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر مرتين في تاريخه مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.