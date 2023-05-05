كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة برينتفورد.. وفرص التأهل لـ الأبطال

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف اللاعبين المصابين من المواجهة المرتقبة أمام برينتفورد.

ويحل برينتفورد ضيفا على يلفربول في ملعب آنفيلد غدا السبت ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديوجو جوتا لديه مشكلة بالظهر وبعض الكدمات بالاضلاع، تدرب بالأمس ولكن بحذر".

وأضاف " فيرمينيو لم يعد للتدريبات وموسم تياجو ألكانتارا انتهى بسبب الإصابة. هيندرسون قام بالفحوصات الطبية وسنرى كيف ستسير الأمور معه غدا".

جريدة ذا تايمز سبق وان ذكرت أن تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأفاد التقرير أن ألكانتارا خضع لعملية جراحية في الفخذ ستبعده عن المباريات الـ5 المتبقية لفريقه هذا الموسم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 28 مباراة فقط مع الريدز هذا الموسم.

مراكز الأبطال

وعن مواجهة برينتفورد شدد "مباراة برينتفورد ستكون صعبا للغاية غدا. إنهم رائعون بشكل لا يصدق. يمكنهم منحك التحكم في مجريات اللعب بأكمله نظريا وفي لحظة واحدة يمكنهم قتلك".

وعن فرص التأهل لدوري الأبطال أوضح "المراكز الأربعة الأولى؟ الأندية الأخرى فوقنا بالترتيب وإن فازو بالمباريات التي بين أيديهم فلن يكون لدينا فرصة، كما أن برايتون لديه حظوظ وافرة وبالنظر لطريقة لعبهم بالأمس فبإمكانهم الفوز بجميع مبارياتهم المتبقية".

وواصل "لدينا 59 نقطة الآن وأقصى ما يمكننا الوصول إليه هو 71 نقطة. أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحقق مايحتاجه من النقاط للتأهل لدوري الأبطال".

ويبتعد برايتون عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق أربع نقاط لكن خاض ليفربول مباراتين أكثر من منافسه.

أما يونايتد فتجمد رصيده عند 63 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بعدما خاض 33 مباراة.

صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا

ضمن مانشستر سيتي وأرسنال رسميا تأهلهما لدوري الأبطال الموسم المقبل حتى لو خسرا مبارياتهما المتبقية بالفعل.

أما الترتيب فهو الآن كالتالي:

3 – نيوكاسل 65 نقطة من 33 مباراة

4 – مانشستر يونايتد 63 نقطة من 33 مباراة.

5 – ليفربول 59 نقطة من 34 مباراة

6 – برايتون 55 نقطة من 32 مباراة

ماك أليستر

وعن مفاوضات ماك أليستر لاعب برايتون علق "التعاقد مع ماك أليستر؟ تريكيزنا منصب على المباريات المقبلة. ليس لدي شيء لقوله بخصوص سوق الإنتقالات في الوقت الحالي".

وتتنافس أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول على ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط برايتون.

وفقا لما ذكرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينة في تقرير سابق لها فإن ناديين من بين هؤلاء الثلاثة اتخذا بالفعل خطوات من أجل التفاوض مع اللاعب.

وأوضح التقرير أن والد اللاعب والذي يقوم بدور وكيله بدأ يستكشف أفضل الاختيارات لنجله.

وخاض اللاعب الأرجنتيني مع برايتون الموسم الجاري 34 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 11 هدفا وصنع هدفين.