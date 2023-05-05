أعلنت رابطة الأندية المصري تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود والتي كانت من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو.

ويأتي تأجيل المباراة بسبب استعداد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم الجمعة بدولة الإماراتفي كأس السوبر المصري قبل أن يعود إلى مصر ويستعد للسفر لمواجهة الترجي.

وسيلعب الأهلي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في تونس يوم 12 مايو أي بعد ثلاثة أيام من مباراة حرس الحدود التي تم تأجيلها.

وكان FilGoal.com قد علم ان الأهلي يدرس أحد أيام 9 أو 8 مايو المقبل للسفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

مباراة الاهلي وحرس الحدود والتي كان من المقرر أن تقام على استاد الكلية الحربية هي مؤجلة من الجولة الـ 16.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي في ربع النهائي بنتيجة إجمالية 2-0.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع خوضه لـ 5 مباريات أقل.