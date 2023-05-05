تقرير تركي: طرابزون يطلب 6 ملايين يورو للتخلي عن تريزيجيه.. ومنافسة سعودية

الجمعة، 05 مايو 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور

حدد نادي طرابزون سبورت مطالبه المادية للتخلي عن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي قادما من صفوف أستون فيلا.

وبحسب موقع " cnnturk" التركي، فإن طرابزون يرغب في الحصول على 6 ملايين يورو للموافقة على رحيل تريزيجيه.

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وأوضحت التقارير أن أهلي وأتحاد جدة أبرز المتنافسين على ضم تريزيجيه بداية من الموسم المقبل.

ويتصدر اتحاد جدة الذي يضم الثنائي الدولي المصري طارق حامد واحمد حجازي ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن النصر قبل 5 جولات من النهاية.

في المقابل يستعد أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني لخوض منافسات دوري المحترفين السعودي بداية من الموسم المقبل.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور 37 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع سبعة آخرين بجميع المسابقات.

ويعد تريزيجه من ناشئي الأهلي وخاض رفقة الفريق 87 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.

تريزيجيه طرابزون سبور أهلي جدة اتحاد جدة
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