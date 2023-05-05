انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل

الجمعة، 05 مايو 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

سلة - الأهلي ضد بترو دي لواندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا في المباراة الاخيرة من المرحلة التمهيدية للدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

الأهلي يخسر بنتيجة 91-90 بسيناريو قاتل

الأهلي 90-89 بترو وباقي 15 ثانية على نهاية اللقاء

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ق 1. التعادل يتواصل 88-88

ق 2. الأهلي يتعادل 86-86

ق 4. بترو متقدم 84-79

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم بترو دي لواندا 71-69

ق 2. الأهلي يقلص الفارق 67-66

بداية الربع الثالث

نهاية النصف الأول بتقدم بترو دي لواندا 50-44.

ق2. النتيجة الحالية 43-48 لبترو دي لواندا.

ق4. الاهلي يقلص الفارق.. النتيجة الحالية 39-32 لبترو دي لواندا.

ق7. الفارق يتسع.. النتيجة الحالية 39-24.

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول (26-18) لصالح بترو دي لواندا بعد ثلاثية في اللحظة الاخيرة.

ق2. النتيجة الحالية تقدم بترو دي لواندا 19-13.

ق5. بترو لا يزال متقدما بنتيجة 17-10.

ق8.42 تقدم مبكر للضيوف.. النتيجة الحالية 8-2 لبترو دي لواندا.

انطلاق المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

بترو دي لونادا الأهلي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL
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