انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل
الجمعة، 05 مايو 2023 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد بترو دي لواندا في المباراة الاخيرة من المرحلة التمهيدية للدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
الأهلي يخسر بنتيجة 91-90 بسيناريو قاتل
الأهلي 90-89 بترو وباقي 15 ثانية على نهاية اللقاء
ق 1. التعادل يتواصل 88-88
ق 2. الأهلي يتعادل 86-86
ق 4. بترو متقدم 84-79
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم بترو دي لواندا 71-69
ق 2. الأهلي يقلص الفارق 67-66
بداية الربع الثالث
نهاية النصف الأول بتقدم بترو دي لواندا 50-44.
ق2. النتيجة الحالية 43-48 لبترو دي لواندا.
ق4. الاهلي يقلص الفارق.. النتيجة الحالية 39-32 لبترو دي لواندا.
ق7. الفارق يتسع.. النتيجة الحالية 39-24.
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول (26-18) لصالح بترو دي لواندا بعد ثلاثية في اللحظة الاخيرة.
ق2. النتيجة الحالية تقدم بترو دي لواندا 19-13.
ق5. بترو لا يزال متقدما بنتيجة 17-10.
ق8.42 تقدم مبكر للضيوف.. النتيجة الحالية 8-2 لبترو دي لواندا.
انطلاق المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل