محمد سلامة لـ في الجول: فتحنا خط مفاوضات مع الزمالك لتجديد إعارة محمود علاء

الجمعة، 05 مايو 2023 - 14:57

كتب : هاني العوضي

محمود علاء - الاتحاد

كشف محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن فتح ناديه لخط مفاوضات مع الزمالك لتجديد إعارة محمود علاء.

ويقضي محمود علاء الموسم الحالي معارا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

وقال سلامة لـ FilGoal.com: "فتحنا خط مفاوضات مع الزمالك من أجل تجديد إعارة محمود علاء، نحاول الحفاظ على قوام الفريق ولن نفرط في اللاعبين الأساسيين".

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وتنتهي إعارة محمود علاء للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي وسيكون على اللاعب العودة إلى الزمالك ناديه الأصلي.

وكان الزمالك قد أعلن رغبته في قطع إعارة اللاعب ليعود لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي ولكن رغبة الفريق لم تقاب الموافقة من جانب الاتحاد.

صاحب الـ 32 عاما شارك مع الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي في 19 مباراة وتمكن من تسجيل أربعة أهداف على الرغم من كونه يلعب قلب دفاع.

وانضم محمود علاء للزمالك في 2017 قادما من وادي دجلة.

وشارك علاء مع الزمالك في 175 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل 41 هدفا وأسهم في تتويج الفريق بالدوري المصري مرتين وكأس مصر 3 مرات ومرة لكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الاتحاد السكندري الزمالك الدوري المصري محمود علاء
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