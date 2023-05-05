لسوء وضع الفريق.. الرجاء يعلن استقالة رئيس النادي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

عزيز البدراوي - رئيس الرجاء

أعلن نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي استقالة رئيسه عبد العزيز البدراوي.

وأشار النادي في بيانه إلى أن البدراوي طلب عقد جمعية عمومية يوم 26 مايو المقبل لبحث استقالته وانتخاب رئيسا جديدا للنادي.

وتأتي استقالة البدراوي في ظل أزمة النتائج التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية والتي كانت آخرها الخسارة من الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وودع الرجاء دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الأهلي في الذهاب بهدفين دون مقابل والتعادل في الإياب بدون أهداف.

وعقب الخروج الإفريقي خسر الفريق مباراته الأخيرة بالدوري المغربي ضد المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويحتل الرجاء حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 35 وبفارق 16 نقطة عن الجيش الملكي صاحب الصدارة قبل 6 جولات على نهاية الدوري.

الرجاء المغرب ، الرجاء ، الوداد ، المنشطات عبد العزيز البدراوي
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