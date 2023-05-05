مدرب الهلال: نحن في اليابان للفوز بدوري أبطال آسيا.. وماذا عن ميسي؟

شدد الأرجنتيني رامون دياز على ثقته في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام أوراوا ريد الياباني.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد غدًا السبت ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال رامون دياز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نملك فريق يضم لاعبين لديهم لقبين في دوري أبطال آسيا، ولديهم الخبرة، لا تهمنا أرقام مباراة سابقة بين الفريقين وجاهزون لتأدية مباراة قوية".

وأضاف: "ندرك أننا لم نحصل على مرادنا في مباراة الذهاب لكن تبقى لنا مواجهة الإياب، ونحن هنا للفوز بلقب دوري أبطال آسيا".

وعن غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري أوضح "بالتأكيد ليست أخبار سارة، ولم تكن منتظرة، ولكن لدينا لاعبين آخرين سيتم الزج بهم في المباراة".

ويغيب سلمان الفرج عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، فيما يفقد الهلال خدمات سالم الدوسري بعدما تعرض للطرد يف مباراة الذهاب.

ميسي

وأجاب دياز على سؤال يتعلق بمفاوضات الهلال مع ميسي قائلًا: "نحن نركز على النهائي، بعدها لكل حادث حديث".

صحيفة "عكاظ" السعوديةذكرت أن ميسي اجتمع مع مفوض الهلال في الرياض العاصمة على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.

وأوضحت التقارير أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي ومن المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.