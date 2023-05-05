الكشف عن التصميم الجديد لـ كأس السوبر المصري

كشفت شركة بريزينتيشن عن تصميم النسخة لكأس السوبر المصري والذي سيحصل عليه الفريق المتوج باللقب.

ويلتقي الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب محمد بن زايد اليوم الجمعة ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وسيحصل الفائز بالمباراة على تصميم جديد للكأس صمم بشكل مخصوص لمن سيتوج باللقب اليوم.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر في أبو ظبي.

وسيلعب الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك عن خوض المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة السوبر.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم اللقاء: محمود البنا

مساعد أول: هاني عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد توفيق طلب.