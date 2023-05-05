تين هاج: علينا التعلم من هزيمة برايتون.. ومصيرنا مازال بأيدينا

طالب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لاعبي فريقه بالتعلم من درس الخسارة القاسية أمام برايتون.

وصعق برايتون منافسه مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخطف انتصارا مثيرا.

وانتصر برايتون على يونايتد مساء الخميس في ملعبه أميكس في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عبر "سكاي سبورتس": "الأمر لا يتعلق بحكم المباراة، كان يجب أن ننهي الفرص التي اتيحت لنا، وأن نكون أكثر فاعلية ولا نرتكب الأخطاء التي ارتكبناها في الثواني الأخيرة".

وأضاف " في الدقيقة الأولى كانت لدينا فرصة عظيمة وكان يجب أن نستغلها، علينا أن نكون حاسمين أكثر أمام المرمى".

وشدد" لوك شاو لعب مباراة رائعة، ضربة الجزاء صحيحة ولكن الخطأ الذي أدى إلى ركلة ركنية لم يكن خطأ أبدا".

" لم نكن محظوظين، أعتقد أن التعادل كان سيكون عادلا أمام برايتون. هذا درس علينا تعلمه او إظهار ردة فعل يوم الأحد ضد ويست هام".

" التواجد في المراكز الأربعة الأولى لازال بأيدينا، علينا التعلم من هذه الهزيمة القاسية والمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا".

وأصبحت تلك المرة الأولى في التاريخ التي ينتصر فيها برايتون على يونايتد ذهابا وإيابا بعد فوزه عليه في الجولة الافتتاحية للموسم بهدفين دون رد.

سجل أليكسيس ماك أليستر هدف انتصار برايتون من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برايتون إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

ويبتعد برايتون عن ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق أربع نقاط لكن خاض ليفربول مباراتين أكثر من منافسه.

أما يونايتد فتجمد رصيده عند 63 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بعدما خاض 33 مباراة.

صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا

ضمن مانشستر سيتي وأرسنال رسميا تأهلهما لدوري الأبطال الموسم المقبل حتى لو خسرا مبارياتهما المتبقية بالفعل.

أما الترتيب فهو الآن كالتالي:

3 – نيوكاسل 65 نقطة من 33 مباراة

4 – مانشستر يونايتد 63 نقطة من 33 مباراة

5 – ليفربول 59 نقطة من 34 مباراة

6 – برايتون 55 نقطة من 32 مباراة